Сервис "Торговый сбор Москва" обработал 2,5 тыс обращений предпринимателей в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Справочно-интерактивный сервис "Торговый сбор Москва" обработал 2,5 тысячи обращений от столичных предпринимателей в прошлом году. Чаще всего пользователи обращались к разделам, помогающим рассчитать ставки и уточнить законодательные нормы, узнать о выявленных объектах обложения торговым сбором. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

Она напомнила, что сервис заработал в мессенджере Telegram в конце 2022 года. Его создали для повышения финансовой грамотности предпринимателей, помощи бизнесу и снижения количества налоговых правонарушений. По словам Багреевой, с начала 2024 года было обработано свыше 700 обращений.

Как показывают опросы, 98% пользователей удовлетворены качеством полученных ответов, добавила руководитель департамента. Уточняется, что сервис особенно полезен для представителей малого бизнеса, которые не всегда могут своевременно отслеживать актуальные требования законодательства.

Отмечается, что "Торговый сбор Москва" разработали совместно с Госинспекцией по недвижимости, выявляющей неплательщиков торгового сбора и следящей за своевременным внесением данного платежа. Также ведомство проводит активную разъяснительную работу с представителями бизнеса.

Пользователям сервиса доступны актуальные изменения в законодательстве, регулирующие нормативные правовые акты, справочная информация, необходимые формы документов по торговому сбору. Кроме того, они могут быстро и в удобном формате получить ответы на интересующие вопросы.

Подчеркивается, что если указать ИНН, то можно узнать о наличии актов о нахождении торгового объекта в списке неплательщиков или выявлении нового объекта обложения торговым сбором. Более того, в разделе "Расчет ставки торгового сбора" представлен калькулятор, при помощи которого предприниматель может сам определить ставку торгового сбора по принадлежащим ему торговым объектам в зависимости от вида предпринимательской деятельности и места их расположения. Для этого потребуется указать необходимые параметры.

Также из-за изменения законодательства с 2024 года раздел по расчету ставок состоит из двух подразделов: расчет по ставкам, действующим до 2024 года, и расчет по новым ставкам.

Летом 2023 года на портале поставщиков начал работать сервис сбора коммерческих предложений. Сам портал работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать закупки для малого бизнеса.

Между тем комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн" с использованием биометрических данных заработает в России с 1 марта. Он позволит предпринимателям по биометрии зарегистрировать бизнес, открыть счет в банке, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС РФ.

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