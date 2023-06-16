Сервис сбора коммерческих предложений появился на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале поставщиков начал работать сервис сбора коммерческих предложений. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Запросы коммерческих предложений позволяют заказчикам получать актуальную информацию о стоимости той или иной продукции для расчета начальной цены будущих закупок. Это даст поставщикам возможность прогнозировать спрос и планировать участие в тендерах", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Коммерческие предложения будут направляться на портале через личный кабинет. После этого пользователь, выбрав подходящий запрос, сможет скачать техническое задание, изучить товары и график поставок.

Сформированное предложение заверяется электронной подписью и направляется заказчику. Начальная цена закупки будет определяться на основе данных, полученных не менее чем от трех поставщиков.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев, в свою очередь, отметил, что сервис позволит предпринимателям заранее просчитать условия закупки, страховые платежи и налоговые сборы.

"Чем точнее будет произведен расчет в ответе на запрос коммерческого предложения, тем правильнее заказчик сможет сформировать начальную (максимальную) цену контракта, а значит, интерес к участию в государственных закупках будет повышаться", – пояснил он.

Чтобы быть в курсе предложений по интересующим позициям, предприниматели могут подписаться на информационный дайджест. Там же можно указать интересующие категории товаров.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать закупки для малого бизнеса. Сейчас на площадке работают заказчики из 40 регионов страны и 300 тысяч поставщиков.

За пять месяцев 2023 года столичные заказчики заключили на портале поставщиков более 28 тысяч контрактов с физическими лицами и ИП. Показатель вырос на 10% в сравнении с прошлым годом. Активнее всего в госзакупках малого объема участвовали физические лица и ИП из Москвы и Московской области.



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