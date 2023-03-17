Собянин: около миллиона закупок из регионов разместили на московском портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале поставщиков Москвы разместили уже около миллиона закупок из регионов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в феврале порталу исполнилось 10 лет. Он был создан для автоматизации закупок малого объема Москвы, а в 2018 году его расширили на всю страну.

"Сейчас это востребованный межрегиональный инструмент поддержки бизнеса. К нему уже присоединились больше 290 тысяч поставщиков со всей страны, а также 51 тысяча заказчиков из 38 субъектов, которые разместили на портале миллион закупок по потребностям на общую сумму 114,9 миллиарда рублей", – уточнил мэр.

В рамках этих закупок заказчик публикует перечень необходимых товаров, работ или услуг и указывает срок, когда предприниматели могут подавать свои ценовые предложения. После он может заключить контракт с наиболее подходящим поставщиком.

По словам Собянина, свыше 90% поставщиков на ресурсе – это представители малого и среднего бизнеса. На портале они получают гарантированный рынок сбыта и могут оперативно заключать сделки.

Лидерами среди регионов по закупкам по потребностям стали Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объем проведенных закупок через портал поставщиков в 2022 году вырос на 11,5%.

Мини-аукционы на портале поставщиков позволили Москве за 2022 год сэкономить 6,2 миллиарда рублей. Этого удалось достичь за счет снижения начальной цены контракта. С начала года на портале было опубликовано 194,5 тысячи котировочных сессий на 44,8 миллиарда рублей.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Ежедневно на площадке заключают более 1,5 тысячи договоров.

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