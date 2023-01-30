Объем закупок на портале поставщиков за 2022 год вырос на 11,5%

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Объем проведенных закупок через портал поставщиков в 2022 году вырос на 11,5%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2022 году объем закупок на портале поставщиков составил почти 94 миллиарда рублей, что на 11,5% превышает показатели 2021 года и на 53% – 2020 года", – отметил он.

Порядка 90% работающих через портал поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса. В 2022 году их число увеличилось на 43 тысячи.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что портал обеспечивает потребности 39 регионов. В прошлом году объем их закупок вырос на 52%. Лидерами среди регионов являются Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край.

"При этом объем закупок столичных заказчиков остается на стабильном уровне: по итогам прошлого года Москва закупила продукции на 45,2 миллиарда рублей, а экономия города составила 6,7 миллиарда рублей", – уточнил Щербаков.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Ежедневно на площадке заключают более 1,5 тысячи договоров.

Ранее сообщалось, что мини-аукционы на портале поставщиков позволили Москве за 2022 год сэкономить 6,2 миллиарда рублей. Этого удалось достичь за счет снижения начальной цены контракта. С начала года на портале было опубликовано 194,5 тысячи котировочных сессий на 44,8 миллиарда рублей.



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