Мини-аукционы на портале поставщиков позволили Москве за год сэкономить 6,2 млрд руб

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В 2022 году благодаря мини-аукционам на портале поставщиков, которые длятся меньше суток, Москва смогла сэкономить более шести миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С начала года Москва опубликовала на портале 194,5 тысячи котировочных сессий на 44,8 миллиарда рублей. За счет снижения начальной цены контракта столичным заказчикам удалось сэкономить 6,2 миллиарда рублей", – уточнил заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, нынешний объем сэкономленных средств сопоставим с показателем прошлого года и более чем в два раза превышает показатель позапрошлого. Он отметил, что мини-аукционы позволили городу обеспечить своевременные поставки в соцучреждения, в том числе больницы и школы, сохраняя при этом прошлогодние показатели, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

"Портал поставщиков является важной мерой поддержки бизнеса: на нем работают более 285 тысяч предпринимателей со всей страны, более 90% из них – представители малого и среднего бизнеса", – добавил вице-мэр.

На портале постоянно появляются новые функции. Так, с осени пользователям доступен бот автоматических ставок, а в начале декабря там появилась возможность автоматически подсчитать стоимость доставки продукции, подытожил Ефимов.

Ранее стало известно, что в 2022 году представители малого и среднего бизнеса в Москве выкупили у города более 350 помещений. Их суммарная площадь составляет 69,1 тысячи квадратных метров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!