Более 350 помещений выкупили у Москвы представители МСП в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2022 году представители малого и среднего бизнеса (МСП) выкупили у Москвы более 350 помещений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2022 году предприниматели приватизировали 354 городских объекта общей площадью 69,1 тысячи квадратных метров", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Выкупить недвижимость у города представители МСП могут, если с момента заключения договора аренды прошло более двух лет. Для помещений, реализованных на специализированных аукционах для МСП, срок аренды составляет не менее трех лет.

Как сообщил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, общее число приобретенных субъектами МСП помещений за последние 10 лет составило 7,8 тысячи.

Подать заявку на приобретение помещения можно, обратившись в департамент городского имущества Москвы. Процесс покупки осуществляется в рамках услуги "Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы".

Ранее Ефимов сообщил, что за 9 месяцев 2022 года объем прибыли столичных предприятий вырос на 13%. Суммарный объем выручки составил 5,4 триллиона рублей. Более 30% от вырученных средств пришлось на торговые предприятия.



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