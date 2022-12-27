Прибыль ряда предприятий Москвы увеличилась на 13% за девять месяцев 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прибыль крупных и средних прибыльных предприятий Москвы выросла на 13% за девять месяцев 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что прибыль за этот период составила 6,7 триллиона рублей. По его словам, прибыльными считаются компании, чьи доходы превысили расходы.

"Около 80% прибыли всех прибыльных организаций столицы пришлось на компании из шести ключевых отраслей городской экономики – торговли, обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, транспортировки и хранения, профессиональной, научной и технической деятельности, информации и связи", – отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что суммарно предприятия получили 5,4 триллиона рублей прибыли. Заммэра рассказал, что 2 триллиона рублей, или более 30% от общего объема, заработали компании сферы торговли, более 1 триллиона рублей (16%) – обрабатывающие производства, 700 миллиардов рублей (более 10%) – финансовые и страховые организации.

Ефимов добавил, что наибольший рост прибыли – на 75% – зафиксировали у компаний из сферы транспортировки и хранения. При этом у организаций, которые ведут водные грузоперевозки, она увеличилась в 4,5 раза.

Более чем на 70% увеличилась прибыль строительных компаний, гостиниц и общепита. Более чем в два раза она выросла у организаций по возведению инженерных сооружений, в четыре раза – у отелей, отметили в департаменте экономической политики и развития.

Ранее Ефимов рассказал, что с начала 2022 года обороты малого и среднего бизнеса столицы выросли более чем на четверть и составили за 11 месяцев 3,6 триллиона рублей. По его словам, рекордным месяцем по объемам выручки стал июнь. В ноябре оборот столицы увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



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