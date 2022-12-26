С начала года обороты малого и среднего бизнеса столицы выросли более чем на четверть

Фото: depositphotos/Serreitor

С начала 2022 года обороты малого и среднего бизнеса столицы выросли более чем на четверть и составили за 11 месяцев 3,6 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Малые и средние предприятия столицы успешно адаптировались к новым экономическим реалиям и уверенно наращивают обороты", – сказал Ефимов.

По его словам, рекордным месяцем по объемам выручки стал июнь. В этом месяце выручка достигла 362 миллиардов рублей, что почти на два процента превысило предыдущий максимум, который отметили в сентябре 2021 года. В ноябре оборот столицы увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 343 миллиарда рублей, добавил Ефимов.

Согласно данным департамента экономической политики и развития, лидером по объемам выручки является торговля, оборот вырос на 22 процента и составил почти триллион рублей, на втором месте – рестораны, кафе и бары, их оборот увеличился почти на 60 процентов и составил 365 миллиардов рублей. На третьем месте – турагентства, объем выручки – 365 миллиардов рублей.

В департаменте отметили, увеличение оборотов малого и среднего бизнеса в Москве во многом обусловлено его гибкостью при поиске новых контрагентов и адаптацией логистики под изменившиеся условия. Наиболее высокий темп роста показали транспортно-логистические компании. Их выручка за 11 месяцев составила 160 миллиардов рублей. Объем продаж в сфере культуры, досуга и спорта вырос на 55 процентов и превысил 80 миллиардов рублей. Гостиницы заработали около 37 миллиардов рублей, увеличив объем продаж на 46 процентов.

Ранее Ефимов подвел итоги работы байерской программы для экспорта центра "Моспром" в 2022 году. Специалист отметил, что в этом году более 160 столичных предприятий приняли участие в 15 бизнес-миссиях и восьми международных отраслевых выставках, которые прошли в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, СНГ и Юго-Восточной Азии.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!