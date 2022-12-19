Открытые отборы на промышленные предприятия Москвы организуют в центре "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Открытые отборы на лучшие промышленные предприятия Москвы пройдут во флагманском центре занятости населения "Моя работа".

Директор центра Андрей Тарасов рассказал, что в рамках отбора работу смогут найти специалисты разной квалификации. По его словам, предлагаемая зарплата может достигать 150 тысяч рублей. Компании также могут предоставлять ДМС, годовые и квартальные премии, надбавки к зарплате за эффективность работы, льготные условия ипотеки, корпоративные скидки и другие бонусы.

Предприятия будут искать специалистов на рабочие, инженерно-технические, административные и IT-позиции. Речь, в частности, идет о бухгалтерах, программистах 1C, C++, инженерах по пожарной безопасности, специалистах по кадрам, токарях, фрезеровщиках и монтажниках радиоэлектронной аппаратуры.

Отборы пройдут с 14:00 до 16:00 20 декабря и с 10:00 до 12:00 22 декабря во флагманском центре "Моя работа" по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Записаться на них можно на сайте.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что столичная служба занятости помогла найти работу более чем 440 тысячам человек за несколько лет. По ее словам, в центрах "Моя работа" люди могут пройти тесты на профориентацию, чтобы определиться, в какой сфере стоит начать карьеру.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!