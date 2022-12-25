Более 160 компаний стали участниками байерской программы для экспортеров в 2022 году

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подвел итоги работы байерской программы для экспортеров цнетра "Моспром" в 2022 году, сообщается на портале мэра и правительства города.

"В этом году специалисты центра "Моспром" организовали участие более 160 столичных предприятий в 15 бизнес-миссиях и восьми международных отраслевых выставках, которые прошли в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, СНГ и Юго-Восточной Азии", – заявил специалист.

Отдельно Ефимов отметил роль B2B-встреч с потенциальными зарубежными партнерами. Хлебобулочной компании "ОЗБИ" удалось увеличить на 72% экспорт в Киргизию и нарастить поставки в Китай, Сербию, Азербайджан и Белоруссию.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в 2022 году московские производители также сумели увеличить объемы поставок промышленных товаров в Ирак и на Кубу.

Ранее в декабре сообщалось, что во флагманском центре занятости населения "Моя работа" запустят открытые отборы на лучшие промышленные предприятия Москвы. Вакансии соответствуют разной квалификации соискателей.

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