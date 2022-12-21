Столичный производитель собрал свыше 250 килограммов текстиля для переработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприятие "Экоплатформа" выпустило и установило в Москве и Подмосковье специальные боксы для сбора и переработки текстиля. За месяц с момента запуска проекта удалось собрать более 250 килограммов текстиля от жителей, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"За месяц на первых 10 пунктах в Москве и области получено уже более 250 килограммов одежды. В ближайшие месяцы заработает уже 150 точек. После сортировки одежду в хорошем состоянии отправят в благотворительные фонды, а остальное поступит на переработку", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для переработки пригодно более 80% собранных материалов. Из текстиля может быть сформирована ветошь, которую обычно используют для наполнения различных предметов, утепления, уборки или полировки поверхностей.

Боксы установлены в пунктах выдачи интернет-заказов, их адреса размещены на сайте компании.

"Проект "Не просто вещь" был запущен совместно с российским производителем экотоваров Synergetic и крупнейшим в России интернет-ретейлером Wildberries, в пунктах выдачи заказов которого и были установлены боксы", – пояснил гендиректор компании "Экоплатформа" Иван Гусаков.

Сдать вещи в бокс могут все желающие. Для этого нужно получить QR-код, отсканировать и привязать его к своему номеру телефона. После этого в приложении в рамках стимулирующей программы начисляются бонусы, которые можно конвертировать в скидки или обменять на товары партнеров.

Ранее сообщалось, что в сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru расширили список вещей, доступных для утилизации. Теперь горожане смогут на платной основе оформить вывоз телевизора, шкафа, дивана или кровати и других предметов. Вывоз техники больших размеров, металлических предметов и автомобилей по-прежнему будет осуществляться на бесплатной основе.

За год сервис помог москвичам вывезти около 600 тонн ненужных вещей. Чаще всего горожане оформляли вывоз стиральных машин. Кроме того, с начала 2022 года сервис отправил на переработку 19 автомобилей.



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