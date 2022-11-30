В каталоге "Вывоз ненужных вещей" расширили список доступных для утилизации предметов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В сервисе "Вывоз ненужных вещей" на портале мэра и правительства Москвы расширили список вещей, доступных для утилизации. Теперь горожане смогут на платной основе оформить вывоз телевизора, шкафа, дивана или кровати и других предметов.

"Стоимость услуги не будет превышать среднюю рыночную цену. При этом в нее уже входит демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов", – сообщил руководитель ГКУ Москвы "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Вывоз техники больших размеров, металлических предметов и автомобилей по-прежнему будет осуществляться на бесплатной основе.

Заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов уточнил, что список предметов расшили по просьбе граждан. Введение услуги на платной основе поддержали 75% опрошенных.

Подать заявку на вывоз вещей можно на портале mos.ru. В список можно включить неограниченное количество предметов. После этого с заявителем свяжется компания для подтверждения деталей.

Счет на оплату появится в "Моих платежах" во вкладке "Счета к оплате" после звонка компании. Оплатить вывоз можно заранее или во время оказания услуги.

За год сервис помог москвичам вывезти около 600 тонн ненужных вещей. Чаще всего горожане оформляли вывоз стиральных машин. Кроме того, с начала 2022 года сервис отправил на переработку 19 автомобилей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!