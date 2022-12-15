Москва выделила на поддержку малых и средних предприятий 30 млрд рублей в 2022 году

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Столичные власти в текущем году поддержали свыше 11 тысяч малых и средних предприятий (МСП), выделив им сумму в 30 миллиардов рублей. Информацией об этом поделилась заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в качестве фаворитов у столицы находятся те предприниматели, которые заняли нишу производства, связанного с импортозамещением той или иной продукции в самых разных сферах. Также московские власти поддерживают создателей новых технологий, утверждает Сергунина.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что количество МСП в Москве с декабря прошлого года выросло на 7%, преодолев число в 820 тысяч предприятий. Между тем с января по октябрь 2022 года количество юридических лиц в городе выросло на 2,5%, индивидуальных предпринимателей – на 5,9%. На данный момент в городе свою деятельность осуществляют свыше 13,7% малых и средних предприятий.

"Сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства играют значимую роль в экономике столицы. В некоторых отраслях они замещают ушедших с нашего рынка крупных ретейлеров, предлагают новые продукты и услуги, создают рабочие места для горожан", – подчеркнул Ефимов.

Ранее заммэра Москвы рассказал, что обороты предприятий Москвы малого и среднего бизнеса за первые 10 месяцев 2022 года увеличились на 26% по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года. Они составили 3,2 триллиона рублей.

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