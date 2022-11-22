Потребительские цены в Москве снижаются четвертый месяц подряд – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице уже четвертый месяц подряд падают потребительские цены, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в октябре они снизились на 0,1% по сравнению с сентябрем. Главными причинами дефляции заммэра назвал наращивание объемов внутреннего производства, восстановление логистических связей и комфортный для импортеров курса рубля. Помимо этого, в последние месяцы москвичи стали сдержаннее в тратах после весеннего пика потребительской активности, что также ограничивает темпы роста цен.

Ефимов напомнил, что в июле и августе стоимость товаров и услуг снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущими месяцами. В департаменте экономической политики и развития Москвы подчеркнули, что цены падают по всем направлениям, кроме услуг: непродовольственные товары подешевели на 0,19%, продовольственные – на 0,15%.

Самыми высокими темпами в октябре дешевели колбасные изделия, сыры, отдельные виды плодоовощной продукции, одежда, мебель и средства связи. Из продуктов самым заметным было снижение цен на морковь – на 6,3%, яблоки и виноград – на 4,3%. Из непродовольственных товаров больше всего подешевели пиломатериалы – 6,7% и смартфоны – 5,8%.

При этом стоимость услуг увеличилась на 0,15% прежде всего из-за удорожания авиабилетов, услуг связи, экскурсий и страхования. Самыми подешевевшими услугами стали турпоездки.

В целом за 10 месяцев 2022 года инфляция в Москве составила 10,6%, что ниже июньского пика на 1,2 процентного пункта. В годовом выражении с октября 2021 года по октябрь 2022 года потребительские цены в Москве выросли на 12,5%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в целом по России.

Ранее сообщалось, что с нового года в России увеличатся акцизные сборы, что приведет к подорожанию целого ряда товаров. Повышение акцизов затронет алкогольные напитки, в том числе пиво и вино, а также спиртосодержащую продукцию, в частности, непищевую. Сигареты тоже подорожают, и электронные устройства и жидкости для них не исключение.

Не обойдет стороной повышение сборов бензин и дизельное топливо. В этом случае не исключен рост цен и на другие товары, поскольку большая часть грузов доставляется автомобильным транспортом.

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