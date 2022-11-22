Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно закону, в следующем году доходы города составят почти 3,747 триллиона рублей, а расходы будут на уровне 4,183 триллиона рублей. В 2024 году эти показатели составят 4,047 и 4,266 триллиона рублей соответственно. В 2025 году доходы составят почти 4,376 триллиона рублей, а расходы – свыше 4,393 триллиона рублей.

Дефицит бюджета будет равен 436,2 миллиарда рублей в 2023 году, 218,8 миллиарда рублей – в 2024 году и 17,5 миллиарда рублей – в 2025 году.

При этом объем средств на реализацию 13 городских программ в 2023 году составит 3,7 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бюджет Москвы сохранит социальную направленность. В частности, 54% средств в следующем году направят на финансирование социальных программ, включая здравоохранение, образование, спорт и культуру. Бюджет также предусматривает индексацию социальных выплат для представителей старшего поколения и семей с детьми на 10% с 1 января 2023 года.



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