Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По словам мэра, критического обрушения не произошло. Он подчеркнул, что это не значит, что все блестяще – сложности в экономике все еще есть.

"Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце, никакого ужаса не произошло", -– подчеркнул Собянин.

Также он обратил внимание, что подавляющее большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации. Потихоньку восстанавливается прибыльность предприятий, в том числе финансового сектора, где произошел наиболее существенный обвал прибыли.

Ранее мэр сообщил, что проблемы из-за ухода импортных компаний в Москве решены уже практически во всех сферах экономики. Как заметил мэр, уход иностранных инвесторов открыл окно возможностей для отечественных производителей, создал ниши, которые начали очень быстро заполняться отечественными товарами.

До этого Собянин сообщал, что, несмотря на уход с российского рынка целого ряда зарубежных компаний, количество предприятий в Москве с начала текущего года увеличилось на 20%. Мэр также рассказал, что рост обусловлен действием федеральных и региональных мер поддержки, спросом на импортозамещение.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!