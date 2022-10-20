Собянин: число предприятий в Москве выросло на 20% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несмотря на уход с российского рынка целого ряда зарубежных компаний, количество предприятий в Москве с начала текущего года увеличилось на 20%. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным московского стенда на форуме "Сделано в России".

"Практически удвоились инвестиции в промышленность. Малые, крупные предприятия, АПК и так далее – все дает такую общую динамику. Количество предприятий стало не меньше после того, как ушли определенные бренды, а стало на 20% больше", – заметил градоначальник.

Собянин также рассказал, что рост обусловлен действием федеральных и региональных мер поддержки, спросом на импортозамещение.

"С 2019 года мы выросли в сопоставимых ценах на 36%", – уточнил мэр.

Он также обратил внимание, что сегодня в столице работают порядка 14 тысяч предприятий обрабатывающей промышленности, на которых трудятся 700 тысяч человек. По его словам, это стало возможно благодаря поддержке федеральных и городских властей.

"Москва в общем представлении не промышленный город, но на самом деле – номер один в промышленности, в обрабатывающей промышленности. 700 тысяч работающих, около 14 тысяч предприятий: фармацевтика, пищевая, авиационное, космическое строительство, автомобилестроение, микроэлектроника", – отметил Собянин.

В ближайшие пять лет город намерен выйти на лидирующие позиции в сфере производства фармпродукции. В частности, сейчас в городе строятся четыре фармацевтических завода. Также Москва планирует стать лидером в сферах пищевой промышленности, автомобилестроения и производства стройматериалов.

В ходе осмотра стенда "Сделано в Москве" глава российского кабмина, в свою очередь, поблагодарил Собянина за вклад в развитие промышленности. Он заметил, что за красивым обликом города скрывается современное и технологичное производство.

"Москва – город уютный, комфортный, <...> за красивым таким местом или живописно оформленными улицами скрывается современное, технологичное, экологичное производство. В этом смысле то, что вы локализуете очень такие непростые, технологически сложные элементы, связанные с развитием направлений промышленности, <...> это просто не может не радовать", – подчеркнул Мишустин.

Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, по итогам прошлого года промышленное производство в столице выросло на 37,3%. Российская столица занимает четвертое место по объемам экспорта среди крупнейших городов мира. Год назад она экспортировала товаров и услуг на 17,4 триллиона рублей, больше 60% из них – высокотехнологичные. Основными импортерами московской продукции являются Китай, Белоруссия и Казахстан.

Ранее сообщалось, что инвестиции в основной капитал Москвы в период с 2017 по 2021 год составили 20,3 триллиона рублей в сопоставимых ценах. По словам заммэра Владимира Ефимова, увеличению объема инвестиций в столичную экономику способствует развитие инфраструктуры города, расширение действующих на его территории предприятий, а также системная и антикризисная поддержка, оказываемая городом бизнесу.



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