Собянин рассказал о решении проблем после ухода зарубежных фирм из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проблемы из-за ухода импортных компаний в Москве решены уже практически во всех сферах экономики, заявил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

По его словам, это касается и комплектующих, и поставщиков, и замещения, и импортозамещения – все сектора работают нормально. Как заметил мэр, уход иностранных инвесторов открыл окно возможностей для отечественных производителей, создал ниши, которые начали очень быстро заполняться отечественными товарами.

При этом сложившаяся ситуация не могла не беспокоить отечественных предпринимателей, подчеркнул Собянин.

"Когда мы первое время встречались с нашими предпринимателями, мы встречались уже практически в таком режиме онлайн, в постоянном режиме, проводя секторальные рабочие группы разных видов промышленности, мы везде слышали беспокойство, волнение… Оно не было массовым, но, тем не менее, чувствовалось напряжение", – сказал он.

Мэр добавил, что при этом инвестиции ушедших из столицы иностранных компаний остались в городе.

Ранее Собянин сообщал, что, несмотря на уход с российского рынка целого ряда зарубежных компаний, количество предприятий в Москве с начала текущего года увеличилось на 20%. Мэр также рассказал, что рост обусловлен действием федеральных и региональных мер поддержки, спросом на импортозамещение.

Он также обратил внимание, что сегодня в столице работают порядка 14 тысяч предприятий обрабатывающей промышленности, на которых трудятся 700 тысяч человек. По его словам, это стало возможно благодаря поддержке федеральных и городских властей.

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