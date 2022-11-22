Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на новогодние премии

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В этом году компаний, выплачивающих премии, будет меньше, чем в прошлом. Однако многие продолжают предоставлять тринадцатую зарплату, сообщает Life.ru со ссылкой на анализ портала "Работа.ру".

Так, порядка 37% работодателей отметили, что хотели бы выплатить новогодние премии своим специалистам. По словам заместителя генерального директора "Работы.ру" Александра Ветеркова, 21% поздравят всех сотрудников, а 16% наградят только некоторых работников. Премии чаще всего выплачивают фирмы из сферы торговли и производства.

"В этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов", – отметил Ветерков.

Он добавил, что в 2021 году 35% компаний отказались от новогодних премий. По его словам, решение было связано с пандемией COVID-19.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал отметил, что в некоторых сферах услуг, например транспорте и строительстве, все еще существует высокий спрос на хороших сотрудников. Однако он подчеркнул, что тринадцатая зарплата в каждом случае формируется индивидуально.

"Производственные компании, в первую очередь частные, конечно, не могут платить повышенную зарплату из-за влияния инфляции на все расходы, но готовы удерживать специалистов у себя", – прокомментировал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

Исходя из этого, считает он, премии смогут выплатить те работодатели, которые не могут позволить ежемесячные оклады. Но они так или иначе хотят придать мотивации специалистам.

Ранее сообщалось, что работодатели устроили "гонку зарплат" в области логистики и строительства из-за дефицита кадров. Недостаток сотрудников вызвали антироссийские санкции.



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