Более 6,5 тыс новых рабочих мест появятся по городской программе в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках реализации программы комплексного развития бывших промзон в Южнопортовом районе Москвы появятся более 6,5 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Увеличения числа рабочих мест в районе удастся достичь благодаря реорганизации участка между Новоостаповской улицей и Третьим транспортным кольцом, а также между 1-й Дубровской улицей и Волгоградским проспектом. Инвестиции в проект составят около 36 миллиардов рублей.

"Сейчас этот участок используется неэффективно, при этом он имеет значительный экономический потенциал. Недалеко от него находятся станции метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и Угрешская Московского центрального кольца", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Оператор работ будет выбран по итогам торгов. Проект развития территории предполагает строительство производственной и общественно-деловой недвижимости, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что территорию бывшей промзоны Донские улицы площадью более трех гектаров реорганизуют в рамках программы комплексного развития. Как уточнил Ефимов, инвестиции в реализацию проекта превысят 13 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит более 140 миллионов рублей.



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