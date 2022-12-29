Столичные производители примут участие в 15 выставках в дружественных странах в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2023 году столичные экспортеры примут участие в 15 выставках в дружественных России странах. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Город поможет предпринимателям представить их продукцию в Китае, Индии, Сербии, во Вьетнаме, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и других дружественных государствах. Участие в выставках примут ИТ-компании, производители одежды, косметики, мебели, детских товаров и различного оборудования", – приводят слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

IT-компании представят разработки в Марокко и ОАЭ, производители электроники – в Индонезии, пищевой продукции – в ОАЭ и Вьетнаме, косметики – в ЮАР. Детские товары производители продемонстрируют на выставке в Казахстане, мебель – в Сербии.

Предприниматели презентуют продукцию под брендом Made in Moscow – столичной программы поддержки экспортеров. Программа действует в Москве с 2017 года. Благодаря ей столичные предприниматели заключили с партнерами контракты на сумму более 2,4 миллиарда рублей.

В 2022 году благодаря программе столичная компания согласовала с Индией показ отечественного фильма. В ОАЭ запланировали внедрение российской системы 3D-проектирования моделей. Российские декоративные и отделочные материалы начали продавать в Индонезии.

С начала 2022 года статус самозанятого в Москве оформили около 17 тысяч граждан. Решивших открыть собственный бизнес поддерживает центр "Моя работа". Специалисты организации рассказывают москвичам об особенностях ведения бухгалтерского учета, помогают открыть ИП и оказывают другую поддержку.



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