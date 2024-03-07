Собянин: ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс контрактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал поставщиков успешно функционирует в течение 11 лет, заявил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник обратил внимание, что благодаря порталу каждый день подписывается свыше 1,5 тысячи контрактов.

"Запускали этот ресурс для удобства как заказчиков – государственных и муниципальных учреждений, так и предпринимателей. Первые могут закупать товары и услуги по конкурентным ценам, а бизнесмены – находить новых клиентов", – говорится в его публикации.

Мэр рассказал, что каталог ресурса постоянно пополняют. Так, в 2023 году на портале появились более 500 тысяч новых позиций. В настоящее время там размещено свыше 2,6 миллиона товаров и услуг.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что пользователям в круглосуточном режиме оказывают поддержку. По его словам, представительства существуют в российских субъектах. Помимо этого, был разработан онлайн-сервис "Школа поставщика", напомнил мэр.

Он также сообщил, что портал поставщиков не раз был призером различных премий.



Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что в 2023 году на портале разместили более 625 тысяч закупок на 100 миллиардов рублей.

По его словам, общее количество представителей бизнеса, зарегистрированных на сайте, достигло 325 тысяч, из них более 30 тысяч появились только за прошлый год. Годовой объем закупок за 5 лет вырос в два раза, уточнил он.



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