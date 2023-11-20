Чат-бот на портале поставщиков обработал более 142 тысяч обращений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чат-бот на портале поставщиков обработал свыше 142 тысяч обращений с 2020 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на портале работают свыше 56 государственных и муниципальных заказчиков из 40 российских регионов. Свою продукцию им предлагают более 310 предпринимателей со всей России, сказал он.

Ефимов добавил, что за три года работы чат-бот на портале обработал 142,5 тысячи запросов, с января этого года им воспользовались 37,4 тысячи раз.

Во время работы с чат-ботом пользователь может выбрать одну из шести наиболее популярных тем, узнать о регистрации на портале, процедуре участия в котировочной сессии, регламенте ресурса, процессе выбора и добавления продукции, а также ознакомиться с инструкцией для поставщиков по работе с платформой. Также боту можно задать свой вопрос, после чего он предложит подходящие статьи или подключит для помощи оператора. При работе с последним пользователь может приложить документ, что позволит получить более адресную и детальную консультацию.

Замглавы столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев рассказал, что чат-бот решает несколько важных задач. По его словам, он оперативно помогает новым пользователям освоиться и найти ответы на часто задаваемые вопросы, а также оптимизирует работу службы поддержки портала – оператор подключается лишь в 20% обращений для решения нестандартных вопросов. После обработки сложного запроса ответы поступают в библиотеку статей, после чего при аналогичных ситуациях будут в дальнейшем использоваться.

Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что чаще всего к боту обращаются с вопросами, связанными с началом и процессом работы на портале, правилами участия в котировочных сессиях и других видах закупок, формированием каталога продукции. Среднее время консультации – не более пяти минут, отметил он.

Ранее сообщалось, что на портал поставщиков с начала года поступило 500 тысяч новых позиций товаров, услуг и работ.

Максимальное суточное число заявок от заказчиков в текущем году зафиксировали 20 сентября. В тот день поступило почти три тысячи заявок.

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