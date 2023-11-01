Почти 40% закупок на столичном портале поставщиков приходится на услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 65 тысяч контрактов на оказание информационно-технологических, медицинских, образовательных и других видов услуг подписали московские заказчики на портале поставщиков с января по октябрь 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Кроме товаров, Москва закупает на портале поставщиков различные услуги: образовательные, информационно-технологические, медицинские, услуги в сфере культуры и искусства, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений", – сказал Ефимов.

Он заметил, что с января по октябрь 37% проведенных сделок пришлось именно на различные услуги. Их общая сумма составила 12,2 миллиарда рублей. При этом уменьшение начальной стоимости во время закупок поспособствовало сэкономить 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, подчеркнул заммэра.

Ефимов добавил, что чаще услуги московским заказчикам оказывают столичные предприниматели. С ними было оформлено 50,6 тысячи контрактов на 9,4 миллиарда рублей. Кроме того, свыше 7 тысяч сделок на портале провели предприниматели из Подмосковья, еще около тысячи – из Свердловской области.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, наибольшее число контрактов было оформлено на оказание образовательных услуг – 10,2 тысячи, на техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений – 9,3 тысячи.

"Третье место делят три сферы: культура и искусство, информационно-технологические и медицинские услуги. За 10 месяцев состоялось по 4,5 тысячи таких закупок. Общий объем контрактов по этим пяти категориям достигает 5,5 миллиарда рублей", – заявил Щербаков.

Каждый день на портале поставщиков заключаются порядка 1,5 тысячи контрактов. Для поддержки пользователей из российских субъектов открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, организуют очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.

Кроме того, заказчики могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру 8 800 303–12–34 или оставить обращение на портале поставщиков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на портале поставщиков с начала года состоялось 405 тысяч закупок. По словам градоначальник, портал способствует развитию бизнеса по всей России. Мэр Москвы добавил, что свою продукцию на ресурсе предлагают больше 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов.

"Торги Москвы": какую выгоду портал поставщиков дает предпринимателям и заказчикам