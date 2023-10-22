На портале поставщиков с начала года состоялось 405 тысяч закупок – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На портале поставщиков с начала года состоялось 405 тысяч закупок. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, за 10 лет данный сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой, которая помогает госзаказчикам оперативно закупать необходимые товары и услуги. Более того, за последние 5 лет количество закупок на портале увеличилось почти на 80%.

"Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают больше 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов", – подчеркнул мэр.

Также Собянин отметил, что платформа постоянно обновляется. Так, в этом году была доработана страница регистрации и поиск в каталоге продукции.

Ранее Собянин рассказал, что в столице учредили почетный знак "Заслуженный промышленник города Москвы". Его будут присваивать людям, которые готовят кадры для промышленности, участвуют в создании новых производств и передовых разработок, а также представителям трудовых династий на заводах.