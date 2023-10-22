Собянин рассказал о строительстве и проектировке 13 домов по реновации в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В центре столицы в настоящее время строят и проектируют 13 домов в рамках реализации программы реновации. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Пять новостроек уже готовы и переданы под заселение. В их числе – здание на Бауманской улице, 47 – победитель конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", – говорится в публикации мэра.

Как отметил градоначальник, свыше 500 жителей столицы получили новое жилье в центре города с начала текущего года, а за все время действия программы – около 4,8 тысячи граждан.

Собянин также обратил внимание, что в новых районах активно развивают социальную инфраструктуру. Так, например, в Большом Тишинском переулке скоро появится учебный корпус, который будет рассчитан на 300 мест. В нем предусмотрены кабинеты для занятий, а также спортивные площадки для баскетбола и гимнастики, добавил мэр.

Еще 17 образовательных учреждений планируется возвести за счет городского бюджета, включая учебные корпуса Бауманки, и 17 объектов образования и здравоохранения – на средства инвесторов.

Ранее главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что жилой дом в терракотовом цвете по программе реновации построят в районе Богородское по адресу 1-я Мясниковская улица, земельный участок 16а, вблизи станции метро "Преображенская площадь". Общая площадь жилого комплекса составит около 8 500 квадратных метров. Новый дом будет рассчитан на 84 квартиры.



Сергей Собянин: в сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации