Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице учредили почетный знак "Заслуженный промышленник города Москвы". Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о том, за какие заслуги его будут присваивать.

"Будем его присваивать людям, которые готовят кадры для промышленности, участвуют в создании новых производств и передовых разработок, а также представителям трудовых династий на заводах", – говорится в его публикации.

Градоначальник также отметил, что вместе с почетным знаком промышленники смогут получить 300 тысяч рублей.

Сфера промышленности активно развивается в Москве, отметил мэр. На сегодняшний день в отрасли работают больше 720 тысяч человек. Собянин обратил внимание, что постоянно наблюдается рост объемов производства, специалисты данной области очень востребованы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в индустриальном парке "Руднево" открыли крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тысяч "квадратов".

Ожидается, что там появится до 1,5 тысячи рабочих мест. С введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тысяч "квадратов".



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