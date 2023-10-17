Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил гендиректору концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Яну Новикову сертификат о передаче в пользование производственных площадей нового завода в индустриальном парке "Руднево" на востоке Москвы. Также в церемонии приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Для создания дополнительных мощностей одного из самых высокотехнологичных лучших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны "Алмаз-Антей" Москвой был построен уникальный завод – около 100 тысяч квадратных метров, оснащен всеми необходимыми инженерными сетями, оборудованием для того, чтобы здесь проходили уже монтаж и дальнейшее производство очень нужной для страны продукции. Сегодня мы передаем акт готовности этого завода", – сказал Собянин.

По словам градоначальника, столичные власти активно занимаются развитием промышленности, в том числе поддержкой оборонно-промышленного комплекса России.

В свою очередь, Мантуров сказал, что производство такого уровня было впервые возведено за короткий срок – девять месяцев. Он выразил уверенность в том, что здание будет заполнено технологическим оборудованием также своевременно.

При строительстве завода были применены уникальные технологии, заявил глава Минпромторга. Министр считает, что опыт, полученный во время возведения производства, будет транслироваться на проекты и предприятия на территории Москвы и в целом в России.

Шойгу выразил надежду, что "Алмаз-Антей" сможет также быстро организовать и наладить производство востребованной и эффективной системы ПВО. Глава Минобороны заметил, что это не перспективная система, а система, показывающая себя в настоящее время не только в России, но за рубежом. Министр добавил, что система ПВО защищает небо Москвы и других городов, а также критически важные для экономики страны объекты.

Новиков же сообщил, что первую продукцию планируется выпустить на заводе в октябре 2024 года. Он заявил, что это "не менее фантастическая задача", так как надо в короткие сроки установить оборудование, обучить людей, произвести контрольную партию.

"Одновременно с этой площадкой развивается кооперация на семи предприятиях. Также ведутся строительные работы, монтаж оборудования. Считаю, что задача хотя и очень сложная, но выполнимая", – заключил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый производственный корпус площадью 93,7 тысячи квадратных метро возвели за 8,5 месяца, что в 4–5 раз быстрее стандартного проекта организации строительства. Власти Москвы стали заказчиком и инвестором строительства здания завода. Оснащение оборудованием будет реализовано за счет федерального бюджета и средств концерна "Алмаз-Антей". Сейчас в производственное здание завозится обрабатывающее оборудование. Там же ведутся монтажные и пусконаладочные работы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в индустриальном парке "Руднево" открыли крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тысяч квадратных метров. Ожидается, что там появится до 1,5 тысячи рабочих мест. С введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тысяч квадратных метров.

Собянин открыл новый производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"