24 сентября, 15:12Мэр Москвы
Собянин сообщил о рекордных сроках строительства корпуса в "Руднево"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
19-й корпус достроили в индустриальном парке "Руднево". С момента принятия решения о возведении до сдачи объекта прошло менее 9 месяцев, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, площадь застройки парка составляет свыше 200 тысяч "квадратов". На объекте выпускают критически важную продукцию. В частности, там производятся электрические конденсаторы и гражданские беспилотники, уточнил Собянин.
"Сейчас строим дополнительные производственные корпуса и здание для специализированного колледжа беспилотной авиации. В ближайшие три года площадь застройки "Руднево" увеличится до 800 тысяч квадратных метров. Это даст городу 15–20 тысяч новых рабочих мест", – заключил мэр.
Ранее стало известно, что на территории парка "Руднево" открылось производство по изготовлению абсорбирующего белья по офсетному контракту. Перед этим инженеры осуществили пусконаладочные мероприятия и приступили к выпуску продукции.
В индустриальном парке "Руднево" разместят критически важные производства
Читайте также