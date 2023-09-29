В индустриальном парке "Руднево" появится до 1,5 тысячи новых рабочих мест

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В индустриальном парке "Руднево" открыли крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ожидается, что там появится до 1,5 тысячи рабочих мест. Он отметил, что с введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тысяч квадратных метров.

Теперь "Руднево" – одна из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. Комплекс состоит из административно-бытового корпуса и производственного цеха.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский добавил, что используемые строительные технологии, качество материалов и уровень проектных решений площадки "Руднева" во многом превосходят мировые индустриальные комплексы.

По его словам, за счет применения современных российских высокоскоростных технологий сроки возведения объектов сократились на 35–50%. В результате новый комплекс построили за девять месяцев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 19-й корпус достроили в индустриальном парке "Руднево". На объекте выпускают критически важную продукцию. В частности, там производятся электрические конденсаторы и гражданские беспилотники.



До этого стало известно, что на территории парка "Руднево" открылось производство по изготовлению абсорбирующего белья по офсетному контракту. Перед этим инженеры осуществили пусконаладочные мероприятия и приступили к выпуску продукции.

В индустриальном парке "Руднево" разместят критически важные производства