Собянин: строим три путепровода на пересечении Южной рокады с МСД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что сейчас на пересечении Южной рокада с Московским скоростным диаметром строятся три путепровода. Они пролегают на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

Как отметил мэр, один путепровод напрямую свяжет улицу Кошкина и Кавказский бульвар. Собянин подчеркнул, что сейчас ведутся работы по устройству его опор.

"Еще два сооружения пройдут вдоль основного хода Кантемировской улицы и пересекут Пролетарский проспект. По каждому можно будет проехать в одном направлении – соответственно, на запад или восток", – объяснил мэр.

Сообщается также, что Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Магистраль соединит крупные транспортные артерии столицы.

Ранее стало известно, что время в пути между районами, где проходит Московский скоростной диаметр (МСД), сократилось до 49 минут. Сообщается, что каждый день по МСД проезжают свыше 370 тысяч автомобилей.