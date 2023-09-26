Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестиции в столичную экономику за первые шесть месяцев этого года превысили 2,2 триллиона рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это на 5% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

"В числе лидеров по инвестициям – промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности", – заявил Собянин.

Он напомнил, что в Москве для потенциальных инвесторов существует ряд преимуществ и льгот:

крупный рынок сбыта продукции с высокой покупательной способностью;

удобные инструменты, включая Инвестиционный портал и Портал поставщиков;

антикризисная и системная поддержка от властей.

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