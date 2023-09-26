26 сентября, 08:39Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Инвестиции в столичную экономику за первые шесть месяцев этого года превысили 2,2 триллиона рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
По словам мэра, это на 5% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.
"В числе лидеров по инвестициям – промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности", – заявил Собянин.
Он напомнил, что в Москве для потенциальных инвесторов существует ряд преимуществ и льгот:
- крупный рынок сбыта продукции с высокой покупательной способностью;
- удобные инструменты, включая Инвестиционный портал и Портал поставщиков;
- антикризисная и системная поддержка от властей.
Ранее стало известно, что Москва представила порядок оказания финансовой помощи венчурным инвесторам, вкладывающим средства в стартапы начинающих предпринимателей — участников Московского инновационного кластера. Собянин отмечал, что дополнительная финансовая поддержка поможет привлечь еще большей инвестиций в технологическую сферу столичной экономики.
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