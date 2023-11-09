На портале поставщиков с начала года разместили 500 тысяч позиций товаров, работ и услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Портал поставщиков с начала года пополнился 500 тысячами новых позиций товаров, услуг и работ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что 305 тысяч заявок на добавление новых продуктов и услуг поступили от заказчиков, бизнесменов и предприятий.



"Количество стандартных товарных единиц в каталоге на портале поставщиков достигло 2,5 миллиона. Широкий ассортимент дает возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем в свою очередь выбирать для себя наиболее подходящие предложения", – уточнил Ефимов.

Максимальное суточное число заявок от заказчиков в этом году зафиксировали 20 сентября. В тот день поступило почти 3 000 заявок. Помимо просьб от заказчиков, каталог наполняется еще и модераторами портала, уточнил он.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, каталог товаров, услуг и работ появился на портале в 2018 году. Затем в него внедрили умный поиск, который при помощи искусственного интеллекта сам определяет категории продукции, а также распознает возможные ошибки в заполнении карточек продуктов.

"Постоянное обновление системы делает работу на ресурсе удобнее, позволяет участникам закупок оптимизировать и структурировать процедуры, сократить время на обработку информации", – сказал он.

С января по октябрь 2023 года столичные заказчики подписали почти 65 тысяч контрактов на оказание информационно-технологических, медицинских, образовательных и других видов услуг на портале поставщиков, сообщал Ефимов. За этот период 37% сделок пришлось именно на различные услуги.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на портале с начала года провели 405 тысяч закупок. За последние пять лет их количество на ресурсе увеличилось почти на 80%.

По словам мэра, за 10 лет данный сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой, которая помогает госзаказчикам оперативно закупать необходимые товары и услуги.

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