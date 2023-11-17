Москва заключила более 57 тыс контрактов с предпринимателями из других регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За десять месяцев 2023 года московские заказчики заключили на портале поставщиков 57,5 тысячи контрактов с предпринимателями из других регионов страны на сумму 10,4 миллиарда рублей. За прошлый год таких сделок было проведено 56,4 тысячи, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Глава ведомства Владимир Ефимов рассказал, что через портал оперативно закрываются потребности госзаказчиков в товарах, работах и услугах небольшого объема. Также сервис помогает российскому бизнесу развиваться через участие в закупках. Сейчас с поставщиками из других регионов РФ Москва подписывает около трети всех госконтрактов на портале, добавил Ефимов.

Он отметил, что больше всего контрактов с региональными бизнесменами город заключил на поставку строительных, хозяйственных и других товаров, а также на оказание услуг по техобслуживанию оборудования и ремонту зданий и сооружений. По этим категориям подписали 25,3 тысячи госконтрактов на 4,3 миллиарда рублей, подчеркнул Ефимов.

Глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, в свою очередь, отметил активность в городских закупках на портале предпринимателей из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Ярославской и Калужской областей. С начала года с ними заключили порядка 37 тысяч контрактов, объем этих сделок достиг 6,4 миллиарда рублей, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что на портале поставщиков с января этого года разместили 500 тысяч позиций товаров, работ и услуг. Так, 305 тысяч заявок поступили от заказчиков, бизнесменов и предприятий.

Максимальное число заявок за сутки от заказчиков в этом году зафиксировали 20 сентября. Тогда их поступило почти три тысячи.

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