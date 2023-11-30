Бесплатный обучающий курс по котировкам появился на портале поставщиков Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Бесплатный обучающий курс по участию в котировочных сессиях появился на портале поставщиков столицы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Порталом поставщиков пользуются предприниматели со всей страны. Платформа позволяет им реализовывать свою продукцию госзаказчикам из 40 регионов России, которые только в январе – сентябре этого года опубликовали на ресурсе 139 200 котировочных сессий", – напомнил он.

Теперь в личном кабинете появился обучающий курс "Школа поставщика", где можно на практике ознакомиться с функционалом и самому протестировать сценарий участия в закупке, рассказал Ефимов.

После прохождения курсов пользователь получит соответствующие отметки об обучении. Далее он сможет отработать навыки в котировочных сессиях, сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"В дальнейшем к ним добавятся обучающие курсы по работе с каталогом продукции и электронному исполнению контрактов", – объявил он.

По его словам, котировочная сессия представляет собой аукцион, в ходе которого поставщики постепенно снижают установленную изначально цену. Победит тот, кто предложит за продукцию меньше всего.

"Дальнейшее развитие и запуск новых ступеней "Школы поставщика" позволит в интерактивном формате обучиться работе на ресурсе и пользоваться его основными инструментами", – отметил замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

До этого Ефимов сообщал, что чат-бот на портале поставщиков обработал свыше 142 тысяч обращений с 2020 года. Только с января 2023 года им воспользовались 37,4 тысячи раз.

Сейчас на портале работают свыше 56 государственных и муниципальных заказчиков из 40 российских регионов. Свою продукцию им предлагают более 310 предпринимателей со всей России, сказал Ефимов.

"Торги Москвы": какую выгоду портал поставщиков дает предпринимателям и заказчикам