На московском портале поставщиков в 2023 году разместили 625 тысяч закупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 625 тысяч закупок на 100 миллиардов рублей разместили в 2023 году на столичном портале поставщиков. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общее количество представителей бизнеса, зарегистрированных на сайте, достигло 325 тысяч, из них более 30 тысяч появились только за 2023 год. По его словам, годовой объем закупок за 5 лет вырос в два раза.

"Портал поставщиков популярен как среди госзаказчиков, так и среди представителей бизнес-сообщества. Первым он помогает закупать качественную продукцию по комфортным ценам, вторым – находить партнеров и расширять географию продаж", – уточнил Ефимов.

Общий объем закупок среди заказчиков из Москвы также сохранился на высоком уровне. В 2023 году они получили товары, работы и услуги на общую сумму 45 миллиардов рублей.



"Чаще всего Москва приобретала строительные, хозяйственные, информационно-технологические и медицинские товары, бытовую и оргтехнику, средства связи и электронику, программное обеспечение, а также образовательные услуги", – подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Кроме того, для оптимизации и повышения удобства в прошлом году на сервисе появилась функция сравнения технически сложных товаров, отметили в столичном департаменте информационных технологий.

Ранее стало известно, что за 9 месяцев 2023 года заказчики из Москвы заключили на портале 57,5 тысячи контрактов с предпринимателями из других регионов страны на сумму 10,4 миллиарда рублей. За 2022 год таких сделок было проведено 56,4 тысячи.

21 января 2024 года пять лет исполнилось каталогу товаров портала поставщиков, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, каждый день в каталог добавляют до 3 тысяч новых позиций. Сейчас в нем доступно 2,6 миллиона наименований в 16 тысячах категорий.

До этого Ефимов уточнял, что власти Москвы в прошлом году заключили при помощи портала 194 тысячи сделок с малыми и средними предприятиями. Количество сделок на портале увеличилось на 4% по сравнению с 2022 годом.

Новости часа: в каталоге портала поставщиков Москвы уже 2,6 миллиона наименований