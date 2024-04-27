Объем закупок на портале поставщиков превысил 24 млрд рублей в I квартале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Государственные и муниципальные заказчики провели более 150 тысяч закупок на сумму свыше 24 миллиардов рублей на столичном портале поставщиков с января по март 2024 года. Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

На портале более 330 тысяч предпринимателей из 40 регионов РФ публикуют закупки малого объема. Итоговый результат первого квартала на 12% превысил аналогичный показатель 2023 года в 21,8 миллиарда рублей, уточнила Багреева.

На портале заказчики могут приобретать товары и оформлять услуги, необходимые для работы образовательных, медицинских и социальных учреждений, а также других целей.

"Больше всего закупок с начала года проведено на поставки строительных и медицинских товаров, средств связи и электроники, хозтоваров, бытовой и оргтехники, а также на предоставление образовательных услуг", – приводят на портале мэра и правительства Москвы слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Руководитель департамента отметил, что по указанным категориям произвели 22,4 тысячи сделок на сумму более 3,5 миллиарда рублей.

По данным столичного департамента информационных технологий, эффективный и прозрачный механизм проведения закупок позволяет оперативно приобретать продукцию заказчиками и расширять каналы сбыта предпринимателям. В частности, пользователям доступен сервис сравнения товаров, благодаря которому можно посмотреть характеристики выбранных единиц. С помощью встроенного API-сервиса у поставщиков есть возможность скачать каталог для аналитики востребованной продукции, формирования собственного портфеля предложений и разработки стратегии по участию в закупках.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Сейчас на платформе работают более 57 тысяч государственных и муниципальных заказчиков. В каталоге продукции есть более 2,6 миллиона товаров.

Сергей Собянин ранее сообщил, что на портале поставщиков ежедневно заключают 1,5 договоров. Мэр рассказал, что каталог ресурса постоянно пополняют. В 2023 году на портале появились более 500 тысяч новых позиций.

