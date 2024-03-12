Москва предоставила промышленным предприятиям рекордный объем льготных займов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Девять компаний, выпускающих медицинские инструменты, средства гигиены, вычислительную технику и другие товары, в прошлом году получили поддержку от города. Полученные средства дали предприятиям возможность улучшить оборудование, выйти на иностранные рынки, а также повысить качество продукции. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С его слов, в 2023 году компании получили поддержку в виде льготных займов на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Льготные займы предоставляет московский Фонд поддержки промышленности.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что Фонд выдает предприятиям льготные займы на сумму до 300 миллионов рублей, а также предоставляет восемь инструментов – на подключение объекта инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, сырья, материалов и комплектующих, развитие экспорта и на другие цели.

Так, московскому изготовителю RFID-продукции Фонд выдал заем в 200 миллионов рублей для покупки 19 единиц оборудования. На данный момент товарами компании пользуются свыше 50 миллионов россиян для идентификации животных и предметов, а также производства карт, брелоков и браслетов, таких как социальная карта москвича, "Москвенок" и ЕМИАС. Кроме того, предприятие выпускает пластиковые корпуса с фирменным дизайном для транспортной карты "Тройка".

Другая столичная компания получила льготный заем в размере 100 миллионов рублей на пять лет для развития экспорта. Денежные средства будут направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих, используемых в производстве продукции. Отмечается, что предприятие выпускает косметические товары для взрослых и детей: шампуни, мыло, кремы и другое. Полученные от Фонда средства позволяют компании увеличить объемы поставок в Белоруссию, Грузию, Туркмению, Казахстан, Узбекистан и Монголию. Также у предприятия налажены поставки в страны СНГ и другие дружественные государства.

Ранее изготовитель уже получал заем – 200 миллионов рублей – и смог нарастить экспорт в страны Таможенного союза и Азии, а также увеличить объем поставок за границу.

Кроме того, заем в 200 миллионов рублей получил московский производитель медоборудования. Выделенные Фондом деньги компания направит на закупку сырья, материалов и комплектующих для изготовления продукции, которая полностью или частично идет на экспорт. Указывается, что предприятие производит и обслуживает аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и наркозно-дыхательную технику. Также с 2020 года оно является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что свыше 800 промышленных предприятий столицы в прошлом году получили поддержку от города. Мэр напомнил, что в это число входят субсидия на компенсацию части от процентных платежей по инвестиционным кредитам, льготные займы, офсетные контракты. Помимо этого, отметил он, 70 городских заводов уже имеют статус промышленного комплекса, что означает введение специального налогового режима.

Сергей Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"