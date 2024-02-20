Производство отечественных подушек безопасности запустят в РФ

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Группа "Соллерс" запланировала начать производство компонентов систем безопасности в следующем году на заводе в Ульяновске. Речь идет о подушках безопасности, рулевых колесах, ремнях безопасности и электронных блоках управления системой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках проекта на территории индустриального парка УАЗ будет налажен выпуск критически важных для автомобилестроения комплектующих", – заявил автопроизводитель.

В материале отметили, что на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности получен заем на 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП). Подобный проект является первым среди российских производителей, ранее только иностранные компании вели производство в данных сегментах.

В компании добавили, что средства льготного займа направят на покупку нового технологического оборудования, а именно линий по сборке компонентов, пенозаливочных машин, раскроечного и швейного оборудования и другого.

Потребителями продукции будут предприятия группы "Соллерс", иные отечественные производители легковых и легких коммерческих автомобилей, отметили в сообщении. Кроме того, проектом предусмотрено создание свыше 200 рабочих мест, общая сумма инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.

Ранее столичный разработчик и производитель помог разработать систему управления силовой установкой батареи для электрокара Lada e-Largus. Одной из особенностей аккумулятора является то, что он может располагаться в зоне привычного бензобака либо в моторном отсеке.

Между тем "АвтоВАЗ" планирует в 2024 году поставить более 100 тысяч автомобилей Lada по государственному заказу. Уровень продаж автомобилей компании в России вырос почти в 2 раза, говорил президент компании Максим Соколов.

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