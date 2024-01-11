"АвтоВАЗ" планирует поставить более 100 тысяч автомобилей по госзаказу в 2024 году

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"АвтоВАЗ" планирует в 2024 году поставить более 100 тысяч автомобилей Lada по государственному заказу, сообщил президент компании Максим Соколов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Соколова, уровень продаж автомобилей компании в России вырос почти в 2 раза. За прошлый год этот показатель достиг 352 572 единиц продукции. Кроме того, доля "АвтоВАЗа" на российском рынке достигла 35%, впервые за последние 20 лет.

В презентации автокомпании указали, что Lada сохраняет лидерскую позицию и остается брендом № 1. При этом в ближайшее время повышение цен на автомобили не планируется, сказал Соколов.

"На данный момент, если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых "черных лебедей", – указал президент "АвтоВАЗа", напомнив, что исключением является лишь повышение цен на уровень инфляции.

Между тем компания разрабатывает месте с Минпромторгом РФ меры, которые позволят сохранить цены 2023 года на самые базовые и востребованные автомобили. Соколов подтвердил, что с февраля 2022 года Lada подорожали на 40%, в том числе на 11% в 2023 году.

Ранее Владимир Путин сказал, что рост цен на отечественные автомобили является серьезным. По его мнению, увеличение цен связано с уходом европейских, японских и южнокорейских брендов из РФ. Кроме того, они ушли с компонентами. В тот момент возник вопрос развития собственной базы.

По информации члена думского комитета по транспорту Александра Толмачева, в гараж Госдумы уже передали партию российских Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты.



В сентябре Владимир Путин поручил утвердить меры по использованию автомобилей российского производства среди чиновников РФ. Срок исполнения распоряжения был установлен до 1 февраля 2024 года.

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