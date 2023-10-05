Число людей с ожирением в РФ выросло на 36% с 2009 года

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Число пациентов с ожирением в РФ выросло на 36% с 2009 по 2022 год, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения".

В качестве причины такой статистики глава ведомства назвал пандемию коронавируса. По его словам, из-за ограничительных мер и сосредоточенности системы здравоохранения на помощи инфекционным больным ряд профилактических мероприятий был сокращен.

Ранее думский депутат Яна Лантратова предложила создать в РФ платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт, по аналогии с "Пушкинской картой".

Она рассказала о статистике ВОЗ, согласно которой в России с 2000 по 2016 год фиксируется недостаток спортивной деятельности у детей. Минздрав РФ, в свою очередь, выявлял шестикратный рост диагноза "ожирение" у подростков за последние 20 лет, подчеркнула она.