Нутрициолог рассказала, чем грозит отказ от завтрака

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Отказ от завтрака на постоянной основе может стать причиной набора лишнего веса и грозить отсутствием сил. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Александру Разаренову.

"Утром нас будит гормон кортизол, которому нужна энергия. Поэтому, когда мы пропускаем завтрак, мы оставляем наше тело без того источника энергии, который даст нам силы для реализации всех задуманных планов, процессов, двигательной активности, интеллектуальной деятельности", – пояснила специалист, отметив, что завтрак является неотъемлемой частью дня с высокой продуктивностью.

Набрать лишний вес из-за отказа от завтрака можно в связи с тем, что его отсутствие провоцирует повышенный аппетит в течение дня, поскольку организм будет нуждаться в энергии. По словам диетолога, съеденные на завтрак продукты перерабатываются в организме в энергию, а употребленные вечером с большей вероятностью преобразуются в жировые отложения.

Ранее диетолог Наталья Сычева назвала манную кашу самой вредной из-за отсутствия в ней клетчатки. По словам Сычевой, употребление манной каши приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, из-за того, что блюдо обладает высоким гликемическим индексом.



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