Врач рассказала о пользе манго для иммунитета

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Манго содержит витамин C, бета-каротин и клетчатку, что полезно для иммунитета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Плод имеет ярко-желтый цвет из-за наличия в нем бета-каротина, который является предшественником витамина A. "Бета-каротин необходим для сумеречного зрения, эластичности и обновления тканей, кожи и слизистых, а также для нормальной работы иммунной системы", – отметила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Вирусы проникают в организм через слизистые. Поэтому последние должны всегда быть устойчивыми, в нормальном, увлажненном состоянии. Манго этому способствует.

Фрукт также считается хорошим источником витамина C. "Он необходим для укрепления сосудов, иммунной системы. Без витамина C не усваивается железо", – говорит диетолог.

Имеющиеся в манго пищевые волокна помогают поддержать нормальную работу пищеварительной системы и, как результат, сопротивляемость организма к вирусам.

"Клетчатка нужна для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, для поддержания микробиома. Если наши бактерии хорошо размножаются и чувствуют себя комфортно, у них достаточно еды, соответственно, они спокойно подавляют патогены и дают адекватные команды для иммунной системы. Наш иммунитет в основном находится в кишечнике", – пояснила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Манго содержит большое количество разных антиоксидантов, которые оказывают омолаживающее действие, предотвращают изменения со стороны сетчатки, сердца, бронхолегочной системы, улучшают состояние нервной системы, мозга.

Ранее россиянам напомнили о полезных свойствах граната. В его составе присутствуют биологически активные вещества, которые обладают антиоксидантными свойствами, например флавоноиды. Кроме того, в гранате содержатся железо, магний, йод, калий, а также витамины группы В, С, Н и РР.

