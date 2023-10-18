Вегетарианство для детей предложили запретить в РФ на законодательном уровне

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить в России на законодательном уровне вегетарианство и сыроедство в отношении несовершеннолетних, сообщает RT.

По ее словам, за последнее десятилетие альтернативные виды пищевого поведения, включая веганство и его различные вариации, стали общемировым трендом.

При этом у вегетарианцев (в группе риска находятся новорожденные и дети раннего возраста) отмечается дефицит витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании и обеспечении нормального функционирования опорно-двигательного аппарата, в частности костного скелета.

Помимо этого, дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит белка, железа, кальция, цинка и йода. Это становится причиной анемии, неврастении, тяжелого отставания в росте и развитии, нарушения моторики, неврологических дисфункций, дисбаланса гормонов щитовидной железы, запоров и разрушения зубов.

Волынец подчеркнула, что несмотря на негативные последствия, вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован.

По ее словам, в российском законодательстве нет положений, которые бы грозили наказанием для родителей, принуждающих детей к сыроедению и вегетарианству без врачебной необходимости. Это приводит к тому, что сейчас сложно бороться с альтернативными способами питания, из-за которых страдают дети.

Ранее Сочинский суд приговорил жену известного блогера-сыроеда Максима Лютого Оксану Миронову к двум годам исправительных работ за смерть сына. Женщину обвинили по двум статьям УК РФ – "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ребенок умер в Сочи в начале марта. Краевое управление СК выяснило, что младенцу стало плохо, потому что его долго не кормили. 8 марта ребенка из-за его самочувствия повезли в больницу, но в пути он скончался.

Мужчина не кормил мальчика, дабы приучить его к сыроедению, а также обливал холодной водой. Однако в смерти сына он обвинил свою гражданскую жену.