Россиянам объяснили, можно ли есть помидоры каждый день

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В помидорах присутствуют не только полезные микроэлементы, но и кислота, которая может раздражать желудок. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Романа Опарина.

"Помидоры богаты витаминами С и К, калием, фолиевой кислотой и другими питательными веществами. Однако они также содержат кислоту, которая может вызывать раздражение желудка у некоторых людей, особенно страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, семена томатов могут приводить к раздражению кишечника из-за содержания волокон и эфирных масел. У некоторых людей может возникать аллергия.

"Употребление кожуры и семян помидоров в умеренных количествах не представляет серьезной опасности для здоровья большинства людей", – указал Опарин.

Ранее диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что слишком частое употребление классических покупных пельменей может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт содержит большое количество жиров животного происхождения с жирными кислотами. При это иногда можно позволить себе стандартную порцию – 200–250 граммов.

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