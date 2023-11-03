Врач рассказала о естественном способе снизить давление

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Употребление мяты поможет успокоиться и снизить давление. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Мята хорошо успокаивает, так что может использоваться людьми, которым нужно расслабиться, либо они имеют трудности с засыпанием. Кроме того, она понижает давление и расширяет сосуды", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Мята хорошо работает как спазмолитик. Поэтому если есть какие-то спазмы, например, желудка или кишечника даже на фоне стресса, то она может облегчать ситуацию. Еще мята обладает хорошим желчегонным действием.

Кроме того, растение уменьшает тошноту, а также оказывает местное раздражающее действие на слюнные железы и отчасти убирает сухость во рту.

Ранее были названы две альтернативы кофе для гипертоников. В частности, рекомендуется обратить внимание на иван-чай. Он обладает бодрящим эффектом, но при этом не повышает давление, так как не содержит кофеин. То же самое касается и напитков с лемонграссом. Он не только тонизирует, но еще избавляет организм от токсинов и повышает иммунитет.

