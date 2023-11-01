Врач рассказала о двух вариантах безопасной замены кофе для гипертоников

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Напитки из иван-чая и лемонграсса тонизируют и не повышают давление, поэтому станут хорошей заменой кофе для гипертоников. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Есть растения, которые обладают прекрасным тонизирующим эффектом, улучшают когнитивную функцию. Например, иван-чай, который не содержит кофеина и не повышает давление. Он обладает бодрящим действием, но в то же время может использоваться и при бессоннице", – пояснила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Гипертоникам также можно рассмотреть лемонграсс. Он тонизирует без повышения давления, снимает нервное напряжение, повышает иммунитет и выводит из организма токсины.

Ранее страдающим от гипертонической болезни людям также порекомендовали обратить внимание на цикорий. По своему вкусу он напоминает кофе и поможет поддержать работоспособность. Но при этом не будет провоцировать повышение артериального давления.

