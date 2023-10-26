Врач рассказала про уменьшающие аппетит напитки

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Вода и овощные смузи помогут уменьшить аппетит. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Уменьшить аппетит поможет обычная чистая вода. Иногда человеку хочется несвоевременно перекусить, несмотря на то что он поел уже далеко не один раз. Это обусловлено тем, что мы просто не пьем воду и чувство жажды выдается за голод, поскольку центры жажды и насыщения в структурах головного мозга находятся рядом", – пояснила эксперт.

Рекомендуется отдавать предпочтение теплой воде. Она не только поможет снизить аппетит, но еще улучшит работу желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих протоков.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Снизить аппетит также помогут овощные смузи. Таким образом, человек не только получит жидкость из их состава, но и питательные компоненты. Организм насыщается, поддерживает чувство сытости, и нам не захочется есть.

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