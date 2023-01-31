Россиянам рассказали, от каких гормонов зависит аппетит

Фото: depositphotos/pressmaster

Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт телеканала "Доктор" Наталья Нефедова рассказала об основных гормонах, которые влияют на аппетит человека.

Согласно одной из теорий, у любителей плотно поужинать вечером подскакивает выработка "гормона голода" грелина и падает уровень "гормона насыщения" лептина. Однако Нефедова подчеркнула, что все не так однозначно. Грелин может повышаться даже в том случае, если человек поел или не голоден, сообщает сайт "Комсомольской правды". Так, этот гормон способен возникнуть, если человек проходит мимо витрины со сладостями.

Грелин принимает участие в усилении поведения, связанного с поиском вознаграждения. Вещество отвечает не только за пищу, но и за другие вещи, в том числе секс и азартные игры.

Нефедова рекомендовала держаться подальше от своих искушений, если у человека слабая сила воли. В этом случае может помочь переход к здоровой пище или же психотерапия. На уровень "гормона голода" влияют разные вещи: время суток, возраст, пол, недосып и так далее.

Лептин же передает в мозг сигнал, что следует прекратить есть.

"Когда мы теряем вес, сокращается жировая ткань и уровень гормона падает. Это стимулирует сильный аппетит, поскольку мозг получает сигнал об угрозе голодной смерти. Такая естественная реакция может затруднить избавление от лишних килограммов для худеющих людей", – заявила Нефедова.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что пониженный аппетит может сигнализировать о заражении инфекцией, анемии и хронической сердечной недостаточности. Обычно анемия сопровождается упадком сил, что отражается и на желании поесть.

"Доктор 24": напитки от аппетита

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!