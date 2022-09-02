Эксперт перечислила признаки расстройства пищевого поведения у подростка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ограничения в еде, чрезмерные физические нагрузки, искаженное восприятие собственного внешнего вида могут являться признаками расстройства пищевого поведения (РПП) у подростков, заявила эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО "НИИДПО", практикующий клинический психолог Арина Миллер.
"Поведение может быть направлено как на снижение веса (чрезмерные физические упражнения, злоупотребление слабительными средствами или очистительное поведение), так и связано с различными навязчивыми правилами", – рассказала она в беседе с "Мослентой".
Подростки также начинают заниматься подсчетом калорий, часто взвешиваться, пристально рассматривать себя в зеркале, дольше собираться по утрам.
Среди других признаков специалист назвала навязчивый интерес к диетам, рецептам и кулинарным шоу. Так, подросток может готовить еду на всю семью, при этом не притронувшись к приготовленному. Кроме того, некоторые могут начать "размазывать" пищу по тарелке и использовать большое количество приправ.
Ранее психолог, гипнолог, советник председателя общественного объединения "Нутрициологи России" Екатерина Яковлева заявила, что необходимо проводить обучение родителей и учителей по проблематике нарушений пищевого поведения, а также говорить о пищевых традициях в семьях.
Кроме того, для разрушения мифов о питании следует проводить с детьми классные часы в увлекательной форме, рассказывать им, родителям, педагогам о возможностях их влияния на систему питания, а также пересмотреть распорядок учебного дня в школе.
Эксперт отметила, что расстройство пищевого поведения (РПП) формируется из детско-родительских отношений.
"Доктор 24": расстройства пищевого поведения
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